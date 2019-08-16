В крови отравившихся подсолнечным маслом жителей Ульяновской области обнаружен крысиный яд. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заведующего токсикологическим отделением ульяновского областного клинического центра специализированных видов медицинской помощи Игната Пономаренко.
Кумарин или крысиный яд понижает свертываемость крови. Пономаренко отметил, что обычно лечение при отравлении кумарином длится 5-6 дней, после чего человек полностью выздоравливает.
«Сложность данного отравления в том, что прошло уже более двух недель, симптоматика не стихает», — констатировал он.
В начале августа в больницы Ульяновска поступили восемь человек с кровотечениями разной локализации, в том числе двое детей. Двое пострадавших умерли. СКР возбудил уголовное дело и проверяет версию, что все пострадавшие употребляли подсолнечное масло кустарного производства.