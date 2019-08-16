Контролер высадил из автобуса женщину, которая ехала рожать

Контролер автобуса в итальянском Неаполе высадил за безбилетный проезд 28-летнюю женщину, которая ехала в роддом, сообщает газета la Repubblica.

Федерика шла по улице, когда внезапно почувствовала схватки. В этот момент она увидела автобус, который как раз ехал в нужном ей направлении. С трудом успев на него попасть, беременная женщина обрадовалась, что уже скоро она получит помощь в больнице. Однако ее радость была недолгой — подошедший контролер попросил предъявить билет, которого у нее не было. Несмотря на ее положение, Федерике выписали штраф на 50 евро и высадили из автобуса.

Спустя несколько часов женщина родила девочку.

Позже Федерика решила оспорить штраф, объясняя причины ситуации. Однако в транспортной компании Anm ей ответили, что «указанные обстоятельства (роды) не могут быть основанием для отмены протокола».

После того, как об истории Федерики сообщили СМИ, в компании сообщили, что готовы принести ей публичные извинения, пишет издание.