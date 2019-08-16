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Болгарский спасатель избил российскую туристку 

Lenta.ru 31 минуту назад
Фото: depositphotos.com
Россиянка, отдыхавшая на пляже Кабакум болгарского курорта Золотые Пески, подверглась нападению местного жителя. Об этом сообщает «Московский комсомолец».
В день отъезда с курорта женщина отправилась на море. Туристка выходила из воды после купания, когда на нее напал мужчина в униформе местных спасателей — красных шортах. Перед этим он прокричал ей что-то на болгарском языке. Мужчина попытался схватить туристку за волосы, а затем нанес ей несколько ударов по лицу, из-за чего она потеряла сознание. Другой спасатель привел женщину в чувство, оказал ей первую помощь и помог добраться до отеля. Имени нападавшего спасатель не знал.
Российская туристка отправилась в местную полицию и написала заявление по факту избиения. В московской клинике, куда она обратилась после возвращения из Болгарии, ей диагностировали травму головы и перелом носа.
Ранее сообщалось, что крымская полиция возбудила уголовное дело в отношении лиц, избивших туриста в Судаке за отказ платить за фотосъемку с животными. Основанием для возбуждения дела стал опубликованный в социальных сетях видеоролик, где группа лиц избивает мужчину возле Генуэзской крепости в Судаке.
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