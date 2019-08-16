При стрельбе за место на оптовом рынке в Петербурге пострадали трое

При стрельбе за торговое место на оптовом рынке в Санкт-Петербурге пострадали три человека.

«Инцидент произошел около 14 часов между несколькими гражданами из стран ближнего зарубежья. В ходе драки один из участников применил травматический пистолет», — приводит РИА Новости слова представителя ГУМВД по городу и области.

Отмечается, что в результате инцидента трое его участников госпитализированы в больницу, остальные скрылись с места происшествия.

Уточняется, что причиной конфликта стал спор из-за торгового места на рынке.

В июне сообщалось, что в Агстафинском районе Азербайджана в результате стрельбы на рынке погибли четыре человека.