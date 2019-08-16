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При стрельбе за место на оптовом рынке в Петербурге пострадали трое 

RT на русском + ещё 4 58 минут назад
Фото: ТАСС
При стрельбе за торговое место на оптовом рынке в Санкт-Петербурге пострадали три человека.
«Инцидент произошел около 14 часов между несколькими гражданами из стран ближнего зарубежья. В ходе драки один из участников применил травматический пистолет», — приводит РИА Новости слова представителя ГУМВД по городу и области.
Отмечается, что в результате инцидента трое его участников госпитализированы в больницу, остальные скрылись с места происшествия.
Уточняется, что причиной конфликта стал спор из-за торгового места на рынке.
В июне сообщалось, что в Агстафинском районе Азербайджана в результате стрельбы на рынке погибли четыре человека.
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Происшествия , Криминал , Пожары , МВД , РИА Новости , Санкт-Петербург
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