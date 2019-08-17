Мужчина привязал собаку к движущейся машине в Москве

Мужчина привязал собаку в машине и ехал по Киевскому шоссе, пока его не заблокировали другие автомобили.

Автомобиль с привязанным к нему алабаем заметили на 37-м километре Киевского шоссе, передает РЕН ТВ.

Как отмечают очевидцы, мужчина ехал таким образом, пока его не заблокировали другие автомобили. Отдавать собаку мужчина наотрез отказывался.

Позже выяснилось, что собаку к машине привязал друг хозяина, поскольку мужчина якобы нашел потерявшегося пса и хотел вернуть его. Однако из-за агрессии алабая, решил доставить собаку домой «безопасным» способом.

После инцидента водитель бросил автомобиль и собаку и сбежал.

МВД России по Москве проводит проверку по факту случившегося, на место выехали правоохранители.

Ранее полиция провела проверку приюта для собак в подмосковной деревне Дивово на предмет жестокого обращения.