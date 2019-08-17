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Мужчина привязал собаку к движущейся машине в Москве 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
Мужчина привязал собаку в машине и ехал по Киевскому шоссе, пока его не заблокировали другие автомобили.
Автомобиль с привязанным к нему алабаем заметили на 37-м километре Киевского шоссе, передает РЕН ТВ.
Как отмечают очевидцы, мужчина ехал таким образом, пока его не заблокировали другие автомобили. Отдавать собаку мужчина наотрез отказывался.
Позже выяснилось, что собаку к машине привязал друг хозяина, поскольку мужчина якобы нашел потерявшегося пса и хотел вернуть его. Однако из-за агрессии алабая, решил доставить собаку домой «безопасным» способом.
После инцидента водитель бросил автомобиль и собаку и сбежал.
МВД России по Москве проводит проверку по факту случившегося, на место выехали правоохранители.
Ранее полиция провела проверку приюта для собак в подмосковной деревне Дивово на предмет жестокого обращения.
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