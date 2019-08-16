Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Россиянка оставила у храма сумку с новорожденным и скрылась 

Lenta.ru + ещё 8 1 час назад
Фото: РИА Новости
Полиция Воронежа разыскивает женщину, которая оставила у входа в храм сумку с новорожденным младенцем. Об этом сообщает «РИА Воронеж» со ссылкой на пресс-службу областного главка МВД.
В ведомстве отметили, что ребенка нашли 14 августа около Благовещенского кафедрального собора. Здоровью мальчика ничего не угрожает, сейчас он находится в роддоме. По оценкам медиков, ребенку всего 3-4 дня от роду.
Полиция изучила записи с камер видеонаблюдения и начала поиски женщины, которая оставила сумку с ребенком. На вид ей примерно 30-35 лет, женщина невысокого роста с темными волосами средней длины.
Согласно статье 125 УК РФ, за оставление ребенка в опасности нарушителю грозит штраф до 80 тысяч рублей или лишение свободы до одного года.
Последние новости
Посадившие самолет на кукурузное поле пилоты стали Героями России Названы последствия ядерной войны между Россией и США Восстановлена хронология посадки Airbus в кукурузном поле
Происшествия , Криминал
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
ЧП с А321: Путин принял решение по пилотам408
Жена пилота А321 сделала заявление1
«Дурень думкой богатеет»: В Крыму ответили Зеленскому8
Пираты захватили трех россиян65
Как крысиный яд попал в подсолнечное масло6
Видео
02:29
Командир севшего в поле Airbus принес извинения
Происшествия
01:08
​«Двигатель начал отказывать»: пассажир о ЧП с А-321
Происшествия
00:57
Жертвой масла стал второй россиянин
Происшествия
00:44
Названы районы Приморья с опасной паводковой ситуацией
Катастрофы Общество
00:40
«Коньячный стрелок» из Подмосковья оказался иностранцем
Криминал Происшествия
00:36
У КНДР появилось гиперзвуковое оружие
Оружие Армия
01:01
Спецназовец пошел на штурм квартиры и потерпел неудачу
Происшествия
00:36
США пригрозили всем, кто связан с иранским танкером
В мире
00:55
Штурм спецназа пошел не по плану
Происшествия
04:43
Надежда на демократов: что может спасти СНВ-3
В мире Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение