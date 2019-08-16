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СМИ: на севере Кубы от удара молнией погибли пять человек 

ТАСС 2 часа назад
Фото: РИА Новости
По меньшей мере пять человек стали жертвами удара молнии на пляже в городе Санта-Крус-дель-Норте в 40 км в востоку от кубинской столицы. Об этом в пятницу сообщает газета Granma.
Издание отмечает, что среди погибших — трое детей. Еще один несовершеннолетний госпитализирован, его состояние стабильное.
По данным специалистов из кубинского Института геофизики и астрономии, ежегодно на острове вследствие ударов молний погибают не менее 65 человек — больше, чем из-за ураганов. С 1979 по 2013 год на острове из-за попадания молнии погибли 1 682 человека.
Чтобы избежать удара молнии, местные метеорологи, в частности, рекомендуют руководствоваться "правилом 30/30": в начале грозы искать убежище, если между разрядом молнии и ударом грома проходит меньше 30 секунд, а в конце грозы оставаться в укрытии как минимум 30 минут после последнего удара грома.
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Происшествия , Куба
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