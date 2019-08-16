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В Краснодаре из-за дебошира посадили летевший в Тель-Авив самолет 

Российская Газета 56 минут назад
Фото: РИА Новости
Самолет авиакомпании "Уральские авиалинии", летевший из Тель-Авива в Санкт-Петербург, сегодня ночью совершил из-за дебошира вынужденную посадку в аэропорту Краснодара.
По информации МВД РФ, мужчина на борту вел себя невменяемо: грубил экипажу и порывался выбить головой иллюминатор.
— Пассажира доставили в полицию. Им оказался 32-летний житель города Кировска Ленинградской области. В отношении него составлен протокол об административном нарушении (статья 19.3 КоАП РФ), суд назначил ему арест сроком на 5 суток. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Как рассказали в пресс-службе Международного аэропорта Краснодара, самолет вылетел по маршруту следования 16 августа в 1.36.
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Происшествия , Ирина Волк , Уральские авиалинии , МВД , Краснодар , Санкт-Петербург
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