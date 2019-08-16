В Краснодаре из-за дебошира посадили летевший в Тель-Авив самолет

По информации МВД РФ, мужчина на борту вел себя невменяемо: грубил экипажу и порывался выбить головой иллюминатор.

— Пассажира доставили в полицию. Им оказался 32-летний житель города Кировска Ленинградской области. В отношении него составлен протокол об административном нарушении (статья 19.3 КоАП РФ), суд назначил ему арест сроком на 5 суток. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Как рассказали в пресс-службе Международного аэропорта Краснодара, самолет вылетел по маршруту следования 16 августа в 1.36.