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Российская туристка пропала после падения в горную реку в Таджикистане 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 3 1 час назад
Фото: Амир Исаев / РИА Новости
Туристка из России упала в горную реку Хингоб на востоке Таджикистана, ее тело до сих пор не найдено.
«61-летняя Ирина Претикова три дня назад переходила с еще пятью туристами мост через бурную горную реку Хингоб в Тавильдаринском районе, что на востоке Таджикистана, и упала в реку», — сообщила глава пресс-службы Комитета по чрезвычайным ситуациям Умеда Юсуфи РИА «Новости».
Тело женщины разыскивают спасатели и сотрудники правоохранительных органов.
Ранее в Грузии спасатели оказали помощь российской туристке, получившей травмы в горах.
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Происшествия , МВД , РИА Новости , Таджикистан
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