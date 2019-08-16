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Посадившие самолет на кукурузное поле пилоты стали Героями России 

Lenta.ru 48 минут назад
Фото: РИА Новости
Президент России Владимир Путин присвоил звания Героев России летчикам, посадившим самолет на кукурузном поле в Подмосковье.
Об этом он сообщил в ходе совещания с постоянными членами Совбеза России, передает в пятницу, 16 августа, ТАСС.
Глава государства также наградил орденами Мужества остальных членов экипажа.
Ранее в пятницу также стало известно о том, что командир экипажа Дамир Юсупов вернулся домой, в Екатеринбург. На пресс-конференции он заявил, что не считает себя героем, он сделал то, что должен был. Второго пилота, Георгия Мурзина, госпитализировали с ушибами груди.
Самолет «Уральских авиалиний», летевший из Москвы в Симферополь, вскоре после взлета совершил аварийную посадку в районе аэропорта Жуковский утром 15 августа. На борту находились 226 пассажиров и семь членов экипажа. Пострадали 76 человек. Причиной возгорания двигателей, по предварительным данным, стало попадание в них птиц, во время посадки один из двигателей отвалился.
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Происшествия , Владимир Путин , Уральские авиалинии , Совет безопасности РФ , ИТАР-ТАСС , Московская область
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