Посадившие самолет на кукурузное поле пилоты стали Героями России

Президент России Владимир Путин присвоил звания Героев России летчикам, посадившим самолет на кукурузном поле в Подмосковье

Об этом он сообщил в ходе совещания с постоянными членами Совбеза России , передает в пятницу, 16 августа, ТАСС.

Глава государства также наградил орденами Мужества остальных членов экипажа.

Ранее в пятницу также стало известно о том, что командир экипажа Дамир Юсупов вернулся домой, в Екатеринбург. На пресс-конференции он заявил, что не считает себя героем, он сделал то, что должен был. Второго пилота, Георгия Мурзина, госпитализировали с ушибами груди.