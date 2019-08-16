Проверка, проводимая Федеральной службой исполнения наказаний России, выявила многочисленные нарушения содержания осужденных в петербургском СИЗО-1, известном как "Кресты-2", а также установила факты избиений и вымогательств, сообщил РИА Новости заместитель директора ФСИН Валерий Бояринев.
Ранее в интернете появилось заявление, в котором утверждается, что администрация СИЗО-1 якобы создала в следственном изоляторе камеры, где одни заключенные по приказу руководства пытают других, выбивая показания за деньги. В связи с этим о проверках сообщили ФСИН, Генпрокуратура и СК. Замглавы ФСИН Валерий Максименко рассказал РИА Новости, что проверка центрального аппарата ФСИН в СИЗО-1 выявила множество нарушений со стороны сотрудников.
"В СИЗО-1 имеются нарушения при содержании отдельных категорий лиц — как ранее отбывших наказание, так и впервые осужденных, имеются огромные нарушения при переводе в камерные помещения лиц, которые ранее не отбывали наказание. Также подтверждаются факты избиений осужденных, факты вымогательств денежных средств и факты преступной безответственности и превышения должностных полномочий со стороны сотрудников учреждения", — сказал Бояринев.
По его словам, целью проверки также является оценить роль в этих ЧП руководства УФСИН по Петербургу и Ленобласти.
"Мы должны понять, как организовывалась в Петербурге профилактика и обеспечения лиц, которые содержатся под стражей, почему вопросы и жалобы родственников осужденных остались без рассмотрения, и так далее", — уточнил Бояринев.
Результаты проверки должны быть представлены на следующей неделе.
"Мы подготовим доклад директору ФСИН России для принятия процессуальных решений и кадровых решений. На основе его будут выработаны мероприятия по профилактике и недопущения подобных происшествий в других исправительных учреждениях страны", — заключил замдиректора ФСИН.