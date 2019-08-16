В Петербурге выявили факты побоев и вымогательств в «Крестах-2»

Ранее в интернете появилось заявление, в котором утверждается, что администрация СИЗО-1 якобы создала в следственном изоляторе камеры, где одни заключенные по приказу руководства пытают других, выбивая показания за деньги. В связи с этим о проверках сообщили ФСИН, Генпрокуратура и СК. Замглавы ФСИН Валерий Максименко рассказал РИА Новости, что проверка центрального аппарата ФСИН в СИЗО-1 выявила множество нарушений со стороны сотрудников.

"В СИЗО-1 имеются нарушения при содержании отдельных категорий лиц — как ранее отбывших наказание, так и впервые осужденных, имеются огромные нарушения при переводе в камерные помещения лиц, которые ранее не отбывали наказание. Также подтверждаются факты избиений осужденных, факты вымогательств денежных средств и факты преступной безответственности и превышения должностных полномочий со стороны сотрудников учреждения", — сказал Бояринев.

По его словам, целью проверки также является оценить роль в этих ЧП руководства УФСИН по Петербургу и Ленобласти.

"Мы должны понять, как организовывалась в Петербурге профилактика и обеспечения лиц, которые содержатся под стражей, почему вопросы и жалобы родственников осужденных остались без рассмотрения, и так далее", — уточнил Бояринев.

Результаты проверки должны быть представлены на следующей неделе.