Власти Сочи предупредили жителей о возможной эвакуации

В эти выходные в Сочи ожидается серьезное ухудшение погоды, вследствие чего может потребоваться эвакуация жителей, сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что все силы и средства для этого уже подготовлены. Власти также распорядились свернуть все палаточные лагеря вблизи рек из-за угрозы резкого подъема воды.

Уточняется, что под большей угрозой находится Лазаревский район.

Согласно прогнозам, погодная ситуация будет ухудшаться вплоть до понедельника. В этот период на курорте пройдут сильные дожди, а также ливни с грозами и градом.

Глава города Анатолий Пахомов потребовал от всех чиновников довести информацию об угрозе до всех граждан.

Ранее в Сочи объявили штормовое предупреждение из-за непогоды.