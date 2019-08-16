В эти выходные в Сочи ожидается серьезное ухудшение погоды, вследствие чего может потребоваться эвакуация жителей, сообщает РИА «Новости».
Отмечается, что все силы и средства для этого уже подготовлены. Власти также распорядились свернуть все палаточные лагеря вблизи рек из-за угрозы резкого подъема воды.
Уточняется, что под большей угрозой находится Лазаревский район.
Согласно прогнозам, погодная ситуация будет ухудшаться вплоть до понедельника. В этот период на курорте пройдут сильные дожди, а также ливни с грозами и градом.
Глава города Анатолий Пахомов потребовал от всех чиновников довести информацию об угрозе до всех граждан.
Ранее в Сочи объявили штормовое предупреждение из-за непогоды.