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В Сочи подготовились к эвакуации жителей из-за ливней 

РИА Новости + ещё 16 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Власти Сочи подготовились к эвакуации жителей из-за возможных ливней и смерчей и распорядились свернуть палаточные лагеря у рек, сообщает администрация города.
В пятницу в Сочи объявлено штормовое предупреждение из-за ливней, града и угрозы формирования смерчей над морем, а в реках возможен резкий подъем уровня воды. Ухудшение погоды прогнозируют до понедельника.
"Поэтому глава города Анатолий Пахомов потребовал свернуть все палаточные лагеря вблизи рек. Подготовлены все силы и средства для эвакуации жителей. Основной удар стихии, по прогнозам, примет на себя Лазаревский район", — говорится в сообщении.
Уточняется, что мэр обратился к федеральным дорожникам с просьбой наладить ночное дежурство сотрудников на трассах. Следить за обстановкой будут и экипажи ДПС. Самим жителям рекомендовано принять все меры предосторожности, не оставлять автомобили под деревьями и легкими конструкциями, воздержаться от отдыха у воды и в горах.
В конце июля в Сочи прошли ливни, в результате которых в реки сошли несколько оползней. Вода вышла из берегов, были подмыты опоры автодороги в Центральном районе и обрушилась часть дорожного полотна. На месте происшествия был введен режим ЧС. Также из-за выхода из берегов ручья Безымянного были подтоплены несколько придомовых территорий и домов в селе Барановка.
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Комментарии
Происшествия , Погода , Анатолий Пахомов , ГИБДД , Сочи
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