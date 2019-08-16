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Экипаж аварийно севшего в Подмосковье самолета получит премии 

РИА Новости 1 час назад
Фото: © АГН "Москва"
Авиакомпания "Уральские авиалинии" выплатит премии членам экипажа аварийно севшего в подмосковном Жуковском самолета, сказал журналистам в пятницу коммерческий директор авиаперевозчика Кирилл Скуратов.
"Конечно, будет", — сообщил Скуратов в ответ на вопрос, получат ли члены экипажа премии.
Конкретную сумму он назвать затруднился, отметив только, что она будет "достаточная".
Инцидент, который СМИ назвали "чудом в кукурузном поле", произошел 15 августа. Лайнер вылетел из аэропорта "Жуковский" и на высоте 20-30 метров столкнулся со стаей чаек, которые забили воздухозаборники, из-за чего двигатели стали барахлить. В этой ситуации, по словам главы Росавиации Александра Нерадько, пилоты приняли "единственно верное решение" — сажать самолет тут же, в кукурузном поле. Посадка прошла удачно, никто не погиб, пожара удалось избежать, хотя баки были полными. По уточненным данным, за медицинской помощью обратились 76 человек, в том числе 19 детей.
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Комментарии
Происшествия , Кирилл Скуратов , Уральские авиалинии , Жуковский , Московская область
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