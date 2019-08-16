Бывший заместитель министра обвинил генерала ФСБ в рейдерстве

Бажанов сообщил, что в 2014 году он договорился с другом Фосманом о совместном бизнесе, касающемся крупнейшего производителя подсолнечного масла «Маслопродукт-БИО».

«На тот момент мне было достоверно известно о его [Фосмана] близких отношениях с начальником управления «К» СЭБ ФСБ России Ворониным Виктором Геннадьевичем… Не позднее августа 2016 года Фосман, используя поддержку и административный ресурс Воронина, вступил в сговор, направленный на завладение предприятием», — говорится в заявлении Бажанова.

Он утверждает, что Фосман «при поддержке и покровительстве высокопоставленного друга из ФСБ» получил контроль над предприятием.

Бизнесмен назвал обвинения Бажанова «абсолютно надуманной историей».

Воронин 12 лет возглавлял управление «К» ФСБ и уволился 1 августа 2016 года после серии операций управления собственной безопасности ФСБ в отношении сотрудников. По данным издания, сейчас он занимает должность заместителя гендиректора по взаимодействию с госорганами московского завода «Физприбор».