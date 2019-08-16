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Источник назвал возможную причину отравления жителей Ульяновской области 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Госпитализированные после употребления подсолнечного масла жители Ульяновской области подозревают, что причиной отравления мог стать крысиный яд, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона.
"Все госпитализированные рассказали, что употребляли в пищу одно и то же подсолнечное масло. Отсюда у пострадавших появилось предположение, что, возможно, каким-то образом в масло попал крысиный яд, либо это произошло в момент его переработки, либо яд был в семенах подсолнечника", — сказал собеседник агентства.
Он пояснил, что масло произвел у себя в хозяйстве пенсионер из села Михайловка Тереньгульского района Ульяновской области. Подсолнечник ему привез житель Сызранского района Самарской области.
Несколько бутылок масла пенсионер отдал этому знакомому, часть — своей дочери, еще часть — оставил себе.
"Через полтора месяца дочь решила приготовить на этом масле пищу, после чего она, ее муж, их двое детей были госпитализированы. Также в больнице оказались знакомые семьи, которые также употребляли в пищу это масло", — объяснил источник.
Ранее в Минздраве Ульяновской области сообщили, что семь жителей региона, в том числе двоих детей, госпитализировали с подозрением на отравление. Все они были родственниками или коллегами. Один из пациентов позже скончался.
Кроме того, по данным ведомства, 3 августа умерла еще одна жительница Ульяновской области, госпитализированная с похожими симптомами, а именно с сильным кровотечением. Правоохранительным органам предстоит выяснить, связаны ли эти случаи.
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Происшествия , Минздрав РФ , МВД , РИА Новости , Ульяновская Область
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