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Цементный завод рухнул под Петербургом 

Lenta.ru + ещё 7 33 минуты назад
В Волхове Ленинградской области на промплощадке завода «Апатит» при демонтаже здания обрушилась стена, двое рабочих погибли под завалами, передает «Интерфакс». Видео инцидента появилось в Telegram-канале Hue.
«Обрушилась стена при демонтаже. Под завалами два человека. Все службы на месте», — уточнил глава районной администрации Алексей Брицун.
Под завалами оказались сотрудники проводившей демонтаж здания компании «Главцем».
Позднее в областном управлении МЧС агентству уточнили, что из-под завалов извлекли два тела. Работы по спасению завершились в 12:30 по московскому времени.
В прошлом году в Саратовской области 14-летний школьник погиб под обрушившейся кирпичной стеной, на которой он отрабатывал удары кулаками. ЧП произошло на территории заброшенного склада зерна в Дергачевском районе. Подросток пришел туда с двумя одноклассниками.
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Происшествия , Видео , Алексей Брицун , МЧС , Интерфакс , Волхов , Ленинградская область , Санкт-Петербург
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