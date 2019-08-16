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Россиянина задержали за нападение на депутата Рады 

Lenta.ru + ещё 4 36 минут назад
Фото: РИА Новости
На Украине задержали россиянина по подозрению в нападении на депутата Верховной Рады. Об этом сказано на сайте управления Национальной полиции по Киевской области.
Речь идет о 23-летнем гражданине России, у которого есть вид на жительство на Украине. Имя задержанного не называется. По данным ведомства, мужчина применил слезоточивый газ против депутата Верховной рады и облил его «жидкостью с резким неприятным запахом».
Кроме того, правоохранительные органы нашли автомобиль, который оказался зарегистрирован в другой стране. По факту нападения на депутата открыто уголовное производство по части 4 статьи 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Мотивы преступления и обстоятельства нападения устанавливаются.
Ранее 16 августа около 10:00 злоумышленники напали на украинского депутата и скрылись с места происшествия на автомобиле.
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Происшествия , В мире , Украина , МВД , Верховная Рада
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