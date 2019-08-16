Россиянина обвинили в нападении на депутата Рады

23-летний россиянин задержан на Украине по подозрению в нападении на депутата Верховной рады . Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на управление Национальной полиции по Киевской области.

Отмечается, что россиянин имеет вид на жительство на Украине.

По данным полиции, 16 августа около 10:00 задержанный в составе группы лиц напал на украинского депутата, применил против него слезоточивый газ и облил «жидкостью с резким неприятным запахом».

Имя пострадавшего депутата и имя задержанного россиянина не называются.