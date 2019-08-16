23-летний россиянин задержан на Украине по подозрению в нападении на депутата Верховной рады. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на управление Национальной полиции по Киевской области.
Отмечается, что россиянин имеет вид на жительство на Украине.
По данным полиции, 16 августа около 10:00 задержанный в составе группы лиц напал на украинского депутата, применил против него слезоточивый газ и облил «жидкостью с резким неприятным запахом».
Имя пострадавшего депутата и имя задержанного россиянина не называются.