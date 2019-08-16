Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Россиянина обвинили в нападении на депутата Рады 

Рамблер + ещё 10 20 минут назад
Фото: РИА Новости
23-летний россиянин задержан на Украине по подозрению в нападении на депутата Верховной рады. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на управление Национальной полиции по Киевской области.
Отмечается, что россиянин имеет вид на жительство на Украине.
По данным полиции, 16 августа около 10:00 задержанный в составе группы лиц напал на украинского депутата, применил против него слезоточивый газ и облил «жидкостью с резким неприятным запахом».
Имя пострадавшего депутата и имя задержанного россиянина не называются.
Происшествия , В мире , Украина , Верховная Рада
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россию заподозрили в испытании оружия «Судного дня»24
Китай стянул бронетехнику к границам Гонконга1
Российская ОПГ установила рекорд в Финляндии
На Бузову пожаловались в Генпрокуратуру1
Пока вы не уснули: Как США невольно помогли России19
Видео
02:29
Командир севшего в поле Airbus принес извинения
Происшествия
01:08
​«Двигатель начал отказывать»: пассажир о ЧП с А-321
Происшествия
00:57
Жертвой масла стал второй россиянин
Происшествия
00:44
Названы районы Приморья с опасной паводковой ситуацией
Катастрофы Общество
00:40
«Коньячный стрелок» из Подмосковья оказался иностранцем
Криминал Происшествия
00:36
У КНДР появилось гиперзвуковое оружие
Оружие Армия
01:01
Спецназовец пошел на штурм квартиры и потерпел неудачу
Происшествия
00:36
США пригрозили всем, кто связан с иранским танкером
В мире
00:55
Штурм спецназа пошел не по плану
Происшествия
04:43
Надежда на демократов: что может спасти СНВ-3
В мире Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение