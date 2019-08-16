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В Москве поймали серийного налетчика на офисы кредиторов 

Lenta.ru 39 минут назад
Фото: РИА Новости
В Москве правоохранительные органы задержали 36-мужчину по подозрению в нескольких разбойных нападениях на финансовые организации. Об этом в пятницу, 16 августа, «Ленте.ру» рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.
По ее словам, в офис кредитно-финансовой компании на Звенигородской улице Москвы пришел мужчина в белой маске и солнечных очках. Угрожая персоналу предметом, похожим на пистолет, подозреваемый попытался похитить деньги, но сбежал, так и не дождавшись их.
Вскоре полицейские задержали налетчика, а по факту инцидента было возбуждено уголовное дело по статье 162 УК РФ («Разбой»). В настоящее время подозреваемый арестован.
Задержанным оказался 36-летний житель Москвы. Правоохранительные органы установили, что помимо нападения на Звенигородской улице подозреваемый причастен к ограблению еще одной кредитной организации на юге столицы — на Варшавском шоссе.
По предварительным данным, налетчик по той же схеме ворвался в офис и потребовал деньги от кассового работника. Под давлением женщина выдала подозреваемому сумму, и тот скрылся. Ущерб от его действий составил шесть миллионов рублей.
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Происшествия , Ирина Волк , МВД , Lenta.ru , Москва
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