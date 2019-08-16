Самолет UTair, вылетевший в Уфу, был вынужден вернуться во Внуково из-за попадания птиц в двигатель. Об этом со ссылкой на источник в аэропорту сообщает агентство городских новостей «Москва».
«Рейс авиакомпании UTair возвращается во Внуково из-за попадания птиц в двигатель», — заявил он.
По данным источника издания «Лайф» в экстренных службах, на борту самолета 97 пассажиров и шестеро членов экипажа.
15 августа борт «Уральских авиалиний», летевший из аэропорта Жуковский в Симферополь, вынужден был совершить аварийную посадку на кукурузное поле после столкновения со стаей птиц. Все пассажиры были эвакуированы, никто из них не погиб.