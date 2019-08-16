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В ЛИИ им. Громова не раз жаловались в прокуратуру на птиц у Жуковского 

ТАСС 1 час назад
Фото: Reuters
Летно-исследовательский институт имени М. М. Громова, в чьем ведении находится используемый аэропортом Жуковский аэродром, неоднократно обращался в прокуратуру с жалобами на птиц вокруг взлетно-посадочной полосы. Об этом заявил в пятницу журналистам первый заместитель гендиректора управляющей компании аэропорта "Рампорт аэро" Евгений Солодилин.
"Буквально месяц назад ЛИИ имени Громова обращался в прокуратуру города (Жуковского — прим. ТАСС) с жалобой, что вокруг аэродрома увеличенное скопление птиц, мы знаем, что проводились проверки неоднократно. Обращение было не одно и не два, и реакция всегда на них была", — сказал он.
Солодилин добавил, что в будущем планируются аналогичные обращения.
В четверг самолет Airbus A321 "Уральских авиалиний", летевший из Москвы в Симферополь, совершил аварийную посадку возле аэропорта Жуковский. По данным перевозчика и Росавиации, в оба двигателя взлетавшего лайнера попали птицы, в результате чего произошел отказ, а потом и возгорание силовых установок. Экипаж посадил воздушное судно на ближайшем поле, после чего все пассажиры были эвакуированы. Всего на борту самолета находились более 230 человек, в том числе 226 пассажиров, среди которых 41 ребенок. По последним данным, в результате происшествия пострадали 75 человек, один пострадавший госпитализирован.
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Комментарии
Происшествия , Евгений Солодилин , ЛИИ им. Громова , Генпрокуратура РФ , Уральские авиалинии , ИТАР-ТАСС , Жуковский
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