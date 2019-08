Зарубежные СМИ активно обсуждают аварийную посадку самолета «Уральских авиалиний», приземлившегося в кукурузном поле после попадания в двигатель чаек. Издания называют произошедшее московской версией «Чуда на Гудзоне» — экстренной посадки лайнера A320 в США в январе 2009 года.

В день аварии самолет авиакомпании US Airways вылетел по маршруту Нью-Йорк — Шарлотт — Сиэтл . Однако уже через 1,5 минуты после взлета столкнулся со стаей уток — после этого у лайнера отказали оба двигателя. Экипаж самолета смог благополучно посадить самолет прямо на реку Гудзон. На борту находились 155 человек, включая экипаж: всем удалось выжить.

«Чудесное спасение в кукурузном поле провозгласили сегодня московской версией «Чуда на Гудзоне», — пишет британская газета The Sun.

Как отмечает издание, на борту аварийного лайнера было около 16 тонн топлива, что значительно усложняло задачу пилотов. «Чудо, что пилот смог приземлить самолет, избежать взрыва и не убил всех на борту», — подчеркнул источник издания.

The Sun также приводит краткую справку о командире воздушного судна Дамире Юсупове, отмечая, что пилот поступил в летное училище лишь в возрасте 32 лет, несмотря на то что мечтал об этом с детства.

Прокомментировали приземление А321 в Подмосковье , сравнив его с «Чудом на Гудзоне», и такие западные СМИ как The Guardian, The New York Times и Washington Post.