Пилот севшего в поле самолета госпитализирован 

По словам коммерческого директора «Уральских авиалиний» Кирилла Скуратова, у второго пилота «Airbus A-321», совершившего вынужденную посадку в Подмосковье, ушиб груди. Об этом сообщает ТАСС.
О состоянии Георгия Мурзина Кирилл Скуратов рассказал сегодня на пресс-конференции в Екатеринбурге.
«У второго пилота ушибы груди, он сейчас в больнице. Все нормально будет», — заявил коммерческий директор «Уральских авиалиний».
15 августа борт «Уральских авиалиний», летевший из аэропорта Жуковский в Симферополь, столкнулся со стаей птиц. Оба двигателя самолета вышли из строя, однако пилотам удалось посадить лайнер на кукурузное поле, расположенное неподалеку от аэропорта. Все пассажиры были эвакуированы, никто из них не погиб. По данным Минздрава России, после аварийной посадки за медицинской помощью обратились 76 человек, среди которых 19 детей.
По информации РИА Новости, премьер-министр России Дмитрий Медведев предложил наградить экипаж лайнера, подчеркнув, что их действия «заслуживают самой высокой оценки». В свою очередь командир аварийно севшего лайнера Дамир Юсупов признался, что чувствует вину перед пассажирами, и извинился за то, что не доставил их в Симферополь.