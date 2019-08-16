Пилот севшего в поле самолета госпитализирован

По словам коммерческого директора «Уральских авиалиний» Кирилла Скуратова, у второго пилота «Airbus A-321», совершившего вынужденную посадку в Подмосковье , ушиб груди. Об этом сообщает ТАСС.

«У второго пилота ушибы груди, он сейчас в больнице. Все нормально будет», — заявил коммерческий директор «Уральских авиалиний».

15 августа борт «Уральских авиалиний», летевший из аэропорта Жуковский в Симферополь, столкнулся со стаей птиц. Оба двигателя самолета вышли из строя, однако пилотам удалось посадить лайнер на кукурузное поле, расположенное неподалеку от аэропорта. Все пассажиры были эвакуированы, никто из них не погиб. По данным Минздрава России, после аварийной посадки за медицинской помощью обратились 76 человек, среди которых 19 детей.