Пилот севшего в поле самолета извинился перед пассажирами

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Пилот «Уральских авиалиний», посадивший самолет в кукурузном поле, чувствует себя виноватым 

Ura.Ru 41 минуту назад
Пилот «Уральских авиалиний» Дамир Юсупов, которому удалось аварийно посадить самолет Airbus А321 в кукурузном поле в Подмосковье, извинился перед пассажирами за то, что не доставил их до места назначения.
«Пассажирам сейчас могу сказать, что немножко даже виноват, что так получилось, что я их не доставил до места назначения — до Симферополя», — заявил Юсупов на первой встрече с журналистами в Екатеринбурге.
Он пожелал выздоровления тем, кто получил травмы из-за жесткой посадки. Пилот признался, что стесняется, потому что получает множество благодарностей в соцсетях от незнакомых людей.
Сейчас Юсупов находится в отпуске. По его словам, в данный момент идут следственные действия, выясняются причины произошедшего.
Экипаж борта А321 во главе с Юсуповым совершил аварийную посадку в Подмосковье утром 15 августа. В двигатели самолета, который летел в Симферополь из подмосковного аэропорта Жуковский, попали птицы, из-за чего продолжать полет было невозможным. На борту находились 226 пассажиров и семь членов экипажа. Всех удалось эвакуировать.
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Комментарии9
Происшествия , Видео , Уральские авиалинии , Московская область , Симферополь
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