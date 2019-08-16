Пилот севшего в поле самолета извинился перед пассажирами

Пилот «Уральских авиалиний», посадивший самолет в кукурузном поле, чувствует себя виноватым

Пилот « Уральских авиалиний » Дамир Юсупов, которому удалось аварийно посадить самолет Airbus А321 в кукурузном поле в Подмосковье , извинился перед пассажирами за то, что не доставил их до места назначения.

«Пассажирам сейчас могу сказать, что немножко даже виноват, что так получилось, что я их не доставил до места назначения — до Симферополя», — заявил Юсупов на первой встрече с журналистами в Екатеринбурге.

Он пожелал выздоровления тем, кто получил травмы из-за жесткой посадки. Пилот признался, что стесняется, потому что получает множество благодарностей в соцсетях от незнакомых людей.

Сейчас Юсупов находится в отпуске. По его словам, в данный момент идут следственные действия, выясняются причины произошедшего.

Экипаж борта А321 во главе с Юсуповым совершил аварийную посадку в Подмосковье утром 15 августа. В двигатели самолета, который летел в Симферополь из подмосковного аэропорта Жуковский, попали птицы, из-за чего продолжать полет было невозможным. На борту находились 226 пассажиров и семь членов экипажа. Всех удалось эвакуировать.