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В Крыму погиб второй дайвер за неделю 

РИА Новости 59 минут назад
Фото: РИА Новости
Дайвер погиб на западном побережье Крыма в районе мыса Тарханкут, сообщает пресс-служба министерства чрезвычайных ситуаций республики.
Ранее сообщалось, что один дайвер погиб, второй получил серьезные травмы во время подводной охоты в Черноморском районе Крыма.
"Причал "Одесский стан", мыс Тарханкут, дайверами из воды извлечен мужчина в акваланге. Врачом констатирована биологическая смерть до прибытия", -говорится в сообщении.
Личность погибшего установлена. Проводятся оперативно-следственные мероприятия.
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