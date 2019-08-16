Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Федеральной налоговой службе России нашли мертвого охранника 

Lenta.ru + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
В здании Федеральной налоговой службы России в центре Москвы обнаружено тело охранника. Об этом агентству «Москва» сообщил источник в правоохранительных органах.
По его словам, погибший — 65-летний житель столицы. Видимых следов насильственной смерти на его теле не выявили.
Его доставили в морг для установления причины смерти. По факту произошедшего проводится проверка.
19 июня прошлого года в здании Центробанка в центре Москвы было обнаружено тело охранницы. Женщину нашли во время обхода в комнате пункта централизованной охраны. В ее правой руке был табельный пистолет ПМ. По предварительным данным, она совершила суицид.
Последние новости
В Крыму оценили стратегию Зеленского по возвращению полуострова Санкции США помогли России заработать миллиард долларов Россияне перешли с картошки на фрукты и ягоды
Происшествия , Федеральная налоговая служба , Центральный банк России , Москва
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В самолет «Победы» попала птица48
Пилот севшего в поле самолета извинился перед пассажирами10
Россияне отравились маслом, один умер34
Индия «наелась» дорогими Су-30МКИ93
Названа настоящая цена за Курилы340
Видео
02:29
Пилот севшего в поле самолета извинился перед пассажирами
Происшествия
01:08
​«Двигатель начал отказывать»: пассажир о ЧП с А-321
Происшествия
00:44
Названы районы Приморья с опасной паводковой ситуацией
Катастрофы Общество
00:40
«Коньячный стрелок» из Подмосковья оказался иностранцем
Криминал Происшествия
00:36
У КНДР появилось гиперзвуковое оружие
Оружие Армия
01:01
Спецназовец пошел на штурм квартиры и потерпел неудачу
Происшествия
00:36
США пригрозили всем, кто связан с иранским танкером
В мире
00:55
Штурм спецназа пошел не по плану
Происшествия
04:43
Надежда на демократов: что может спасти СНВ-3
В мире Армия
03:36
Россиянам может грозить новый штраф
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение