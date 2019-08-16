В США два человека погибли в перестрелке около университета Алабамы

Два человека погибли и трое пострадали в результате стрельбы в США недалеко от кампуса Государственного университета Алабамы, сообщает газета Montgomery Advertiser со ссылкой на полицию.

Стрельба произошла в четверг, полиция округа Монтгомери прибыла на место инцидента в 19.15 местного времени (11.15 мск), сообщил изданию сержант Джарретт Уильямс. Один человек скончался на месте, ещё четверо были доставлены в больницу, ранения одного из пострадавших оказались смертельными.

"На улицах полно психов". Американцев рассорило их же оружие

По словам Уильямса, расследование находится на ранней стадии.