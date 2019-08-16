Два человека погибли и трое пострадали в результате стрельбы в США недалеко от кампуса Государственного университета Алабамы, сообщает газета Montgomery Advertiser со ссылкой на полицию.
Стрельба произошла в четверг, полиция округа Монтгомери прибыла на место инцидента в 19.15 местного времени (11.15 мск), сообщил изданию сержант Джарретт Уильямс. Один человек скончался на месте, ещё четверо были доставлены в больницу, ранения одного из пострадавших оказались смертельными.
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По словам Уильямса, расследование находится на ранней стадии.
Глава университета Квинтон Росс заявил, что стрельба произошла не на территории кампуса, а в одном из зданий неподалеку. "Представители университета продолжают сотрудничать с полицией Монтгомери для выяснения подробностей происшествия", — отметил он.