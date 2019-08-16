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Аварийно севший в Подмосковье самолет был полностью исправен перед вылетом 

ТАСС 31 минуту назад
Фото: СК РФ
Самолет "Уральских авиалиний", совершивший 15 августа аварийную посадку возле аэропорта Жуковский в Подмосковье, был полностью исправен перед вылетом, сообщил в пятницу ТАСС генеральный директор авиаперевозчика Сергей Скуратов.
"У нас сильный центр технического обслуживания, мы контролируем каждое движение самолета, поэтому в исправности самолета сомнений нет, хотя нас непременно в этом вопросе проверят", — сказал он.
В четверг самолет Airbus A321 авиакомпании "Уральские авиалинии", летевший из Москвы в Симферополь, совершил аварийную посадку возле аэропорта Жуковский в Подмосковье. По данным авиаперевозчика и Росавиации, в оба двигателя взлетавшего лайнера попали птицы, в результате чего произошел отказ, а потом и возгорание силовых установок. Экипаж посадил воздушное судно на ближайшем поле, после чего все пассажиры были эвакуированы. Всего на борту самолета находились более 230 человек, в том числе 226 пассажиров, среди которых — 41 ребенок. По последним данным, в результате происшествия пострадали 76 человек, 19 из которых — дети.
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Комментарии1
Происшествия , Сергей Скуратов , Уральские авиалинии , ИТАР-ТАСС , Жуковский , Московская область
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