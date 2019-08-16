Под Ульяновском семь человек могли отравиться подсолнечным маслом

Жители Ульяновской области попали в больницу после отравления, скорее всего причинйо стало подсолнечное масло домашнего производства, семь человек пострадали, один из них умер, среди отравившихся двое детей, сообщили РИА Новости в региональном Минздраве

Все пострадавшие связаны между собой родственными или служебными отношениями. Они употребляли в пищу подсолнечное масло, купленное у одного и того же производителя на рынке. Среди госпитализированных целая семья.

Расследованием занимается полиция. Подобные сообщения есть и в других регионах России. Не исключено, что в масло при производстве мог попасть крысиный яд.