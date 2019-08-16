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«Уральские авиалинии» отменили рейсы Новосибирск — Москва 

РИА Новости + ещё 3 28 минут назад
Фото: РИА Новости
Авиакомпания "Уральские авиалинии" известила аэропорт Толмачево в Новосибирске об отмене на один день двух рейсов — из московского Домодедово в Толмачево и обратно; пассажиров доставила авиакомпания "ИрАэро", сообщили РИА Новости в аэропорту Толмачево.
"Мы не знаем, по какой причине (отменили рейсы — ред.). У нас есть телеграмма от "Уральских авиалиний", где сказано об отмене рейсов на один день", — сообщили РИА Новости в аэропорту Толмачево.
Собеседница агентства добавила, что пассажиры доставлены из Домодедово в Толмачево и обратно бортами авиакомпании "ИрАэро".
Как сообщили РИА Новости в пресс-службе "Уральских авиалиний", отменены рейсы в Новосибирск из Москвы и обратно, запланированные на вечер четверга и утро пятницы, из-за аварии самолета А321 в Московской области. В авиакомпании также подтвердили, что пассажиров перевезла "ИрАэро".
"Пассажиров мы перевезли силами авиакомпании "ИрАэро". Пассажиры пересажены. Авиакомпания делает все возможное, чтобы скорректировать расписание, в силу того, что один самолет выбыл из цепочки у нас вчера. Всевозможные способы изыскиваем", — сказали в пресс-службе на вопрос, действительно ли рейсы были отменены из-за аварии.
Самолет А321 авиакомпании "Уральские авиалинии" в четверг выполнял рейс 178 по маршруту Жуковский — Симферополь. По данным Росавиации, на борту воздушного судна находились 226 пассажиров и семь членов экипажа. На взлете, после отрыва от взлетно-посадочной полосы, самолет столкнулся со стаей чаек, попадание которых в двигатели привело к значительным перебоям в их работе. Лайнер совершил жесткую посадку в поле в Раменском районе Московской области. По последним данным, за медицинской помощью обратились 76 человек, в том числе 19 детей. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.
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Происшествия , Уральские авиалинии , РИА Новости , Домодедово , Москва , Новосибирск , Толмачево
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