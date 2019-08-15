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Столкновение с птицами в аэропорту Жуковский предсказали два года назад 

Деловая газета «Взгляд» 5 минут назад
Еще в 2017 году член комиссии по экологии и природопользованию Общественной палаты Московской области Елена Гришина говорила, что ситуация с мусорными свалками в Жуковском может привести к авиакатастрофам.
«Рядом находится аэропорт Жуковский, принимающий рейсы из стран СНГ. То количество чаек, которые гнездятся на озере Глушица, могут привести к авиакатастрофам», — говорила она в интервью порталу Mosaica в мае 2017 года.
По ее словам, ситуация с навалами мусора сложилась на территории более 40 гектаров в городе Жуковский.
«Она (ситуация) перешла в разряд природной катастрофы, которая может нанести серьезный урон не только экологической безопасности региона, но и в целом национальной безопасности», — говорила она.
На авиационных форумах тоже обсуждают проблемы аэропорта Жуковский. Один из пользователей соцсетей говорит, что там действительно очень много птиц — это он видел во время работы там в 2016-2018 годах.
«Что на взлете с этим курсом, что при посадке птицы — «нормальное» явление там», — написал он.
Напомним, самолет А321 авиакомпании «Уральские авиалинии», вылетевший из аэропорта Жуковский в Симферополь, после взлета столкнулся со стаей чаек, двигатель загорелся и отвалился. Пилоты сумели посадить самолет на кукурузное поле и избежать жертв. За медицинской помощью обращались 74 человека.
Сообщалось, что птицы, с которыми столкнулся самолет, обитали на расположенной рядом свалке.
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Комментарии
Происшествия , Общество , Елена Гришина , Уральские авиалинии , Глушица , Жуковский , Московская область
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