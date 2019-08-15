Столкновение с птицами в аэропорту Жуковский предсказали два года назад

«Рядом находится аэропорт Жуковский, принимающий рейсы из стран СНГ. То количество чаек, которые гнездятся на озере Глушица, могут привести к авиакатастрофам», — говорила она в интервью порталу Mosaica в мае 2017 года.

По ее словам, ситуация с навалами мусора сложилась на территории более 40 гектаров в городе Жуковский.

«Она (ситуация) перешла в разряд природной катастрофы, которая может нанести серьезный урон не только экологической безопасности региона, но и в целом национальной безопасности», — говорила она.

На авиационных форумах тоже обсуждают проблемы аэропорта Жуковский. Один из пользователей соцсетей говорит, что там действительно очень много птиц — это он видел во время работы там в 2016-2018 годах.

«Что на взлете с этим курсом, что при посадке птицы — «нормальное» явление там», — написал он.

Напомним, самолет А321 авиакомпании «Уральские авиалинии» , вылетевший из аэропорта Жуковский в Симферополь, после взлета столкнулся со стаей чаек, двигатель загорелся и отвалился. Пилоты сумели посадить самолет на кукурузное поле и избежать жертв. За медицинской помощью обращались 74 человека.

Сообщалось, что птицы, с которыми столкнулся самолет, обитали на расположенной рядом свалке.