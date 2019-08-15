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Американский эксперт похвалил экипаж эстренно севшего в поле лайнера A321 

РИА Новости 2 часа назад
Российские пилоты, посадившие аварийный лайнер A321 на поле в Подмосковье, сработали блестяще, сказал РИА Новости американский эксперт в области авиации, бывший инженер по безопасности фирмы Boeing Тодд Кертис.
"После изучения сообщений (об инциденте) мне представляется, что пилоты среагировали блестяще", — сказал Кертис.
"Все современные лайнеры, включая А321, сконструированы таким образом, чтобы продолжать полет и безопасно приземлиться, если даже потеряна вся тяга двигателей на самом важном этапе полета — на взлете. Похоже, что экипаж выполнил приземление примерно в 1 километре от конца взлетно-посадочной полосы. Так что любые действия, которые предпринял экипаж, должны были быть реализованы очень быстро после столкновения", — пояснил эксперт.
"В нынешнем случае я уверен, что, когда расследование завершится, оно отметит принятие решений экипажем как одну из ключевых причин того, что этот инцидент не стал трагедией", — сказал Кертис.
Самолет А321 авиакомпании "Уральские авиалинии" в четверг выполнял рейс 178 по маршруту Жуковский — Симферополь. По данным Росавиации, на борту воздушного судна находились 226 пассажиров и семь членов экипажа. На взлете, после отрыва от взлетно-посадочной полосы, самолет столкнулся со стаей чаек, попадание которых в двигатели привело к значительным перебоям в их работе. Лайнер совершил жесткую посадку в поле в Раменском районе Московской области. По последним данным, за медицинской помощью обратились 76 человек, в том числе 19 детей. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.
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Происшествия , Тодд Кертис , Boeing , Уральские авиалинии , РИА Новости , Московская область
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