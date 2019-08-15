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Покупка лекарства больному сыну обернулась уголовным делом для матери 

Lenta.ru + ещё 5 1 час назад
Фото: РИА Новости
Еще одна россиянка задержана за покупку лекарств через интернет. Об этом в своем Facebook рассказала директор фонда «Дом с маяком» Лида Мониава.
По ее словам, женщина заказала через сеть препарат «Фризиум» для страдающего от эпилепсии сына. Когда она пришла получать посылку на почту, ее задержали сотрудники отдела по борьбе с контрабандой наркотиков Таможенной службы.
Позднее у задержанной дома провели обыск, изъяли системный блок от компьютера. При этом, утверждает Мониава, силовики «говорили маме, что должны ее арестовать и посадить в тюрьму, но войдут в положение и делать этого не будут». Тем не менее, было возбуждено уголовное дело, завтра оно будет передано в Главное следственное управление.
16 июля в Москве на почте задержали мать смертельно больного ребенка Елену Боголюбову, когда она забирала посылку с «Фризиумом». Ее продержали в отделении семь часов, угрожая возбуждением уголовного дела о контрабанде психотропных веществ. В МВД заявили, что сотрудники ведомства не участвовали в задержании. Позднее выяснилось, что это были работники таможни. Позднее в Центральном таможенном управлении объяснили, что при задержании женщину попросили показать подтверждающие документы, но среди них не оказалось ни рецепта, ни рекомендации от врача. Дело в отношении россиянки возбуждать не стали.
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Происшествия , Криминал , МВД , Федеральная таможенная служба
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