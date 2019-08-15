Покупка лекарства больному сыну обернулась уголовным делом для матери

Еще одна россиянка задержана за покупку лекарств через интернет. Об этом в своем Facebook рассказала директор фонда «Дом с маяком» Лида Мониава.

По ее словам, женщина заказала через сеть препарат «Фризиум» для страдающего от эпилепсии сына. Когда она пришла получать посылку на почту, ее задержали сотрудники отдела по борьбе с контрабандой наркотиков Таможенной службы

Позднее у задержанной дома провели обыск, изъяли системный блок от компьютера. При этом, утверждает Мониава, силовики «говорили маме, что должны ее арестовать и посадить в тюрьму, но войдут в положение и делать этого не будут». Тем не менее, было возбуждено уголовное дело, завтра оно будет передано в Главное следственное управление.