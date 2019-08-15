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Момент попадания птиц в двигатель самолета А321 попал на видео 

РИА Новости 34 минуты назад
Момент попадания птиц в двигатель самолета А321, экстренно приземлившегося в Жуковском, попал на видео. Эксклюзивные кадры опубликовало видеоагентство Ruptly.
На записи видно, как сразу после взлета под крылом лайнера вспыхнул огонь.

Жесткая посадка в кукурузном поле

Самолет А321 "Уральских авиалиний" с 226 пассажирами и семью членами экипажа на борту выполнял рейс из Москвы в Симферополь.
Сразу после взлета в двигатели попала стая чаек, что привело к перебоям в работе силовых установок. Пилоты приняли решение экстренно сесть в кукурузном поле недалеко от деревни Рыбинское. Самолет благополучно приземлился с выключенными двигателями и убранными шасси.
Экипаж эвакуировал пассажиров по надувным трапам. После инцидента 76 человек, в том числе 19 детей, обратились за медицинской помощью.
Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, также для расследования сформирована специальная комиссия.
Как отметил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, в ближайшее время экипаж самолета представят к госнаградам.
Представитель "Уральских авиалиний" сообщил РИА Новости, что лайнер восстановлению не подлежит.
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Происшествия , Дмитрий Песков , Уральские авиалинии , РИА Новости , Жуковский , Москва
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