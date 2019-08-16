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Росгидромет: радиацию в Архангельской области принесло облако 

News.ru + ещё 12 1 час назад
Фото: © REUTERS / Sergei Yakovlev
Резкое повышение радиации в Архангельской области в день взрыва на военном объекте в Северодвинске может быть связано с прохождением облака инертных газов. Такое мнение озвучили в Росгидромете.
По мнению специалистов, именно этим объясняется повышение мощности гамма-излучения в регионе. Их версию передаёт «Интерфакс», который ссылается на сводку ведомства о выявленных случаях изменения радиационной обстановки в России за период с 5 по 16 августа.
Быстрому рассеянию облака способствовала метеорологическая обстановка в Архангельской области, уточнили в Росгидромете.
По данным ведомства, скачок радиоактивного излучения в Северодвинске был зафиксирован 8 августа около 12:30 до 1,78 мкЗв/ч. По официальной информации, уже к 14:30 радиационный фон нормализовался.
В этот день, как писал News.ru, на военном объекте произошёл взрыв реактивной двигательной установки. Трагедия произошла во время инженерно-технических работ на изотопных источниках питания. В ходе ЧП погибли семь человек — пять сотрудников Росатома и двое представителей Минобороны России.
Несколько дней спустя в атмосфере на севере Норвегии было зафиксировано наличие небольшого количества радиоактивного йода. Там подчеркнули, что его содержание не опасно для организма человека.
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Комментарии
Происшествия , Министерство обороны , Росгидромет , Росатом , Интерфакс , Архангельская Область , Северодвинск
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