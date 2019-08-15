Пьяный стрелок из Котельников оказался не гражданином России

Мужчина, который устроил стрельбу в подмосковном городе Котельники и забаррикадировался в продуктовом магазине, является не гражданином России . Об этом информирует РИА "Новости"со ссылкой на пресс-службу центрального округа Росгвардии

Сообщается, задержанным оказался 52-летний уроженец страны ближнего зарубежья.

Как стало известно, он произвел выстрелы из охотничьего ружья в одном из продуктовых магазинов Котельников.

Ранее сообщалось, что стрельба в магазине в подмосковных Котельниках произошла из-за любовной драмы между сотрудницей данного заведения сферы услуг и мужчиной.