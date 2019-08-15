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Пьяный стрелок из Котельников оказался не гражданином России 

Газета.Ru + ещё 2 34 минуты назад
Фото: Pixabay.com
Мужчина, который устроил стрельбу в подмосковном городе Котельники и забаррикадировался в продуктовом магазине, является не гражданином России. Об этом информирует РИА "Новости"со ссылкой на пресс-службу центрального округа Росгвардии.
Сообщается, задержанным оказался 52-летний уроженец страны ближнего зарубежья.
Как стало известно, он произвел выстрелы из охотничьего ружья в одном из продуктовых магазинов Котельников.
Ранее сообщалось, что стрельба в магазине в подмосковных Котельниках произошла из-за любовной драмы между сотрудницей данного заведения сферы услуг и мужчиной.
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