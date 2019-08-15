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«Коньячный стрелок» в Подмосковье оказался иностранцем 

Рамблер + ещё 3 48 минут назад
Фото: Pixabay.com
Пьяный мужчина, забаррикадировавшийся с ружьем в магазине в подмосковных Котельниках, оказался 52-летним уроженцем страны ближнего зарубежья. Об этом сообщает «Интерфакс».
В задержании мужчины участвовали бойцы СОБРа «Булат» подмосковного управления Росгвардии и полиция. Дебошир сдался, получив бутылку конька от полиции.
Ранее сообщалось, что нетрезвый мужчина выстрелил из охотничьего ружья в магазине в микрорайоне Белая Дача, а затем забаррикадировался в помещении. По имеющейся информации, мужчина намеревался выяснить отношения с женщиной, но не застал ее на месте. Сотрудники и посетители магазина успели выбежать из помещения, никто не пострадал.
Происшествия , Росгвардия , Котельники , Московская область
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