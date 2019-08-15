«Коньячный стрелок» в Подмосковье оказался иностранцем

Пьяный мужчина, забаррикадировавшийся с ружьем в магазине в подмосковных Котельниках , оказался 52-летним уроженцем страны ближнего зарубежья. Об этом сообщает « Интерфакс ».

В задержании мужчины участвовали бойцы СОБРа «Булат» подмосковного управления Росгвардии и полиция. Дебошир сдался, получив бутылку конька от полиции.

Ранее сообщалось, что нетрезвый мужчина выстрелил из охотничьего ружья в магазине в микрорайоне Белая Дача, а затем забаррикадировался в помещении. По имеющейся информации, мужчина намеревался выяснить отношения с женщиной, но не застал ее на месте. Сотрудники и посетители магазина успели выбежать из помещения, никто не пострадал.