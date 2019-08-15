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Полиция задержала стрелка из Котельников 

News.ru 2 часа назад
Фото: Сергей Булкин/News.ru
Мужчину, устроившего стрельбу и забаррикадировавшегося в продуктовом магазине в подмосковных Котельниках, задержала полиция. Силовики снимают оцепление и покидают место происшествия.
Сотрудники полиции вывели мужчину из магазина, посадили в автомобиль и увезли, передаёт РИА Новости.
Как писал News.ru, ранее полицейские выполнили требования стрелка и передали ему бутылку коньяка.
До этого стало известно, что мужчина, устроивший стрельбу в парикмахерской в подмосковных Котельниках, оказался пьян. Он пришёл туда к своей бывшей возлюбленной. Сотрудники полиции пытались обезвредить его с помощью транквилизатора феназепама.
По данным ГУ МВД по Московской области, стрельбу открыл житель микрорайона Белая Дача 1968 года рождения.
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Происшествия , Криминал , РИА Новости , Котельники
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