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Эксперт прокомментировал аварийную посадку А321 

RT на русском 1 час назад
Фото: Reuters
Независимый авиационный эксперт, кандидат технических наук Вадим Лукашевич в беседе с сайтом «Москва 24» прокомментировал аварийную посадку самолёта Airbus A321 авиакомпании «Уральские авиалинии» в Московской области.
Как заявил Лукашевич, кукурузное поле — довольно удачная площадка для экстренной посадки. Например, на нём нет оврагов и каких-либо препятствий.
«Сама кукуруза там уже такая высокая, под два метра. Она сыграла, возможно, роль запененной полосы», — считает эксперт.
Ранее заслуженный пилот России, член комиссии при президенте по вопросам развития авиации Юрий Сытник в беседе с НСН оценил действия экипажа A321.
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Происшествия , Юрий Сытник , Уральские авиалинии , Московская область
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