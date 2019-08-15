Эксперт прокомментировал аварийную посадку А321

Московской области. Независимый авиационный эксперт, кандидат технических наук Вадим Лукашевич в беседе с сайтом «Москва 24» прокомментировал аварийную посадку самолёта Airbus A321 авиакомпании «Уральские авиалинии»

Как заявил Лукашевич, кукурузное поле — довольно удачная площадка для экстренной посадки. Например, на нём нет оврагов и каких-либо препятствий.

«Сама кукуруза там уже такая высокая, под два метра. Она сыграла, возможно, роль запененной полосы», — считает эксперт.