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Бортпроводник рассказала о действиях пассажиров при экстренной посадке А321 

РИА Новости + ещё 10 1 час назад
Пассажиры экстренно приземлившегося в подмосковном Жуковском самолета вели себя "достаточно сдержанно" и слушали все команды экипажа, рассказала журналистам старший бортпроводник рейса Надежда Вершинина.
Самолет авиакомпании "Уральские авиалинии" в четверг выполнял рейс по маршруту Жуковский — Симферополь. По данным Росавиации, на борту воздушного судна находились 226 пассажиров и семь членов экипажа. На взлете после отрыва от взлетно-посадочной полосы самолет столкнулся со стаей чаек, попадание которых в двигатели привело к значительным перебоям в их работе. Лайнер совершил жесткую посадку в поле в Раменском районе Московской области. По последним данным, за медицинской помощью обратились 75 человек, в том числе 19 детей.
"Действовали согласно инструкции … Все прошло так, как мы отрабатывали. Пассажиры вели себя достаточно сдержано, команды слушали, все быстро эвакуировались — все прошло, как было запланировано. Потом благодарили (пассажиры)", — рассказала Вершинина.
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Происшествия , Уральские авиалинии , Жуковский , Симферополь
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