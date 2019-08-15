Названа причина смерти юной британки в джунглях Малайзии

Власти Малайзии назвали причину смерти 15-летней британки Норы Куэйрин, чье тело нашли в труднопроходимых джунглях. Об этом сообщила «Экспресс-газета» со ссылкой на Daily Star.

Специалисты представили результаты экспертизы. Оказалось, что девочка была жива в течение недели после исчезновения из отеля. Однако потом она умерла от острого воспаления кишечника, вызванного, предположительно, продолжительными голодом и стрессом.

Профессионалы не нашли никаких доказательств физического или сексуального насилия. Посмертное заключение признано неокончательным, полиция Франции продолжает расследование.

Куэйрин пропала из отеля 4 августа, а через девять дней спасатели нашли ее тело рядом с водопадом. Ее руки были подложены под голову, будто она спала. Тело позже доставили на вертолете в Куала-Лумпур.

Нора имела трудности в развитии и обучении, поэтому всегда находилась рядом с родителями. Однако утром 4 августа отец увидел, что дочери нет в постели номера, а окно в ее спальне открыто. После этого он обратился в полицию. Вскоре выяснилось, что подросток заблудился в джунглях, но как девочек туда попала, пока не понятно.

Изначально спасатели допускали, что Куэйрин похитили ради выкупа. Также специалисты выдвигали версию о педофиле-убийце.