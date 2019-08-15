Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Названа причина смерти юной британки в джунглях Малайзии 

360tv.ru 3 часа назад
Фото: 360tv.ru
Власти Малайзии назвали причину смерти 15-летней британки Норы Куэйрин, чье тело нашли в труднопроходимых джунглях. Об этом сообщила «Экспресс-газета» со ссылкой на Daily Star.
Специалисты представили результаты экспертизы. Оказалось, что девочка была жива в течение недели после исчезновения из отеля. Однако потом она умерла от острого воспаления кишечника, вызванного, предположительно, продолжительными голодом и стрессом.
Профессионалы не нашли никаких доказательств физического или сексуального насилия. Посмертное заключение признано неокончательным, полиция Франции продолжает расследование.
Куэйрин пропала из отеля 4 августа, а через девять дней спасатели нашли ее тело рядом с водопадом. Ее руки были подложены под голову, будто она спала. Тело позже доставили на вертолете в Куала-Лумпур.
Нора имела трудности в развитии и обучении, поэтому всегда находилась рядом с родителями. Однако утром 4 августа отец увидел, что дочери нет в постели номера, а окно в ее спальне открыто. После этого он обратился в полицию. Вскоре выяснилось, что подросток заблудился в джунглях, но как девочек туда попала, пока не понятно.
Изначально спасатели допускали, что Куэйрин похитили ради выкупа. Также специалисты выдвигали версию о педофиле-убийце.
360tv.ru: последние новости
Виражи на кукурузном поле. Кто смог посадить А321 Власти Подмосковья опровергли связь свалок и жесткой посадки А321 «Мы сели на горящих двигателях»: пассажир А321 рассказал подробности происходящего на борту
Комментарии
Происшествия , Азия , В мире , Газета Daily Star , Малайзия
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Не Дикаприо: Собчак унизила желающего гражданство РФ Робертса
Бортпроводник А321 рассказала о поведении пассажиров1
Гиперзвуковое оружие России обеспокоило Америку30
На севере Москвы горит промзона5
Жители Петербурга пожаловались на сугробы1
Видео
01:08
​«Двигатель начал отказывать»: пассажир о ЧП с А-321
Происшествия
01:01
Спецназовец пошел на штурм квартиры и потерпел неудачу
Происшествия
04:43
Надежда на демократов: что может спасти СНВ-3
В мире Армия
00:24
РФ пригрозила оставить Китай без леса
Политика Экология
00:24
Виновниками ЧП с А321 назвали чаек с мусорного полигона
Происшествия
02:46
Пока вы не уснули: названо условие передачи Курил Японии
В мире
00:38
Сатурн скрылся за Луной
Наука и техника
03:15
Украина пожизненно обеспечит Порошенко
Украина В мире
00:50
«Пил болотную воду»: что пережил пропавший в лесу мальчик
Происшествия Статьи
05:08
Как звучат планеты Солнечной системы
Наука и техника
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение