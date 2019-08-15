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Подросток возомнил себя террористом и попал в полицию 

Lenta.ru 58 минут назад
Фото: depositphotos.com
Подростка из Техаса обвинили в создании террористической угрозы после публикации двух сообщений о бомбе в соцсетях перед рейсом. Об этом сообщат Vice.
«Взорву его [аэропорт] к черту» и «Пора взорвать самолет», — написал 17-летний Гектор Фернандо Фонеска в Snapchat перед посадкой в самолет вместе с отцом, дополнив пост смайликом с бомбой.
Подросток улетел в Гватемалу, а по возвращении в Хьюстон, США, его задержала полиция. Во время слушания судья посчитала, что Фонеска не собирался взрывать аэропорт. Парня отпустили под залог в размере 10 тысяч долларов.
Если подростка признают виновным, ему грозит лишение свободы сроком на 10 лет.
В июне в Индии приговорили к пожизненному сроку мужчину, который пошутил в самолете про бомбу, из-за чего пилотам пришлось совершить экстренную посадку. Торговец алмазами Биржу Кишор Салла оставил записку на коробке с салфетками в туалете бизнес-класса. В ней утверждалось, что на борту находятся угонщики самолета и заложена бомба. Записку нашла стюардесса и сообщила об этом командиру воздушного судна.
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Происшествия , В мире , США
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