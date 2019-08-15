«Папа, у нас на крыле огонь»: что пережили пассажиры А321

Пассажиры самолета А321 авиакомпании «Уральские авиалинии» , совершившего аварийную посадку в Подмосковье , празднуют второй день рождения. По их словам, происходящее с ними напоминало фильм-катастрофу: самолет сильно трясло, он стремительно снижался, а земля становилась все ближе. Тем не менее пилотам удалось спасти всех 226 пассажиров. «Газета.Ru» рассказывает истории тех, для кого этот полет запомнится на всю жизнь.

«Маленький взрыв»

15 августа самолет А321 авиакомпании «Уральские авиалинии» вылетел по маршруту Москва Симферополь . На борту находились 226 пассажиров и семь членов экипажа, ожидавших спокойного перелета. Однако почти сразу после отрыва от взлетно-посадочной полосы лайнер врезался в стаю чаек и лишился обоих двигателей.

«После взлета попала птица в двигатель, левый двигатель сразу заглох. Потом и во второй двигатель тоже попала, обороты работали нестабильно, тяги не хватало, высота плавно падала», — рассказал РЕН ТВ второй пилот A321 Георгий Мурзин.

По словам пассажиров, находившихся на борту, самолет издавал странные звуки и трясся, заставляя их вспомнить все известные фильмы-катастрофы. «Мы не начали набирать нормальную высоту, которая должна быть. Начали постепенно падать, характерный звук периодически возникал: когда пытается завестись, но никак не заводится», — рассказала RT одна из пассажирок.

По словам женщины, никто не давал им указаний как себя вести — каждый опирался на собственные знания: «Много, может, фильмов посмотрели с этим. Там не было ничего такого, просто мы сами понимали, что все».

Как отмечает Светлана Бабина, летевшая тем же рейсом, момент попадания чаек в двигатель был незаметен для пассажиров. Однако произошедшие неполадки почувствовались сразу: самолет несколько раз издал характерный звук, словно попал в яму, после чего двигатель стал издавать «странные звуки» и терять скорость.

По словам других пассажиров, через несколько секунд полета произошел «маленький взрыв». После него лайнер стал резко терять высоту, приближаясь к земле.

«Секунд через пять после взлета самолет начало жестко трясти, прямо очень сильно. Начали мигать лампы с правой стороны самолета, запахло гарью», — рассказал телеграм-каналу Mash молодой человек, находившийся на борту лайнера.

Еще один пассажир предположил, что неполадки начались из-за изначальной неисправности самолета: «Самолет сразу после взлета стал вести себя неправильно — очень шумно, какой-то треск появился. У меня сын сидел около иллюминатора, он мне сказал: „Папа, у нас на крыле огонь“. Там не из крыла шел огонь, а из двигателя. Хлопок — пламя, хлопок — пламя».

В то же время другие пассажиры оспорили слова товарища по несчастью. Как отмечает летевший этим рейсом Степан Акопян , запаха гари на борту не было, как не было и паники среди пассажиров. «Ничего не загорелось, вранье. Все нормально было. Паники не было, был крик», — заявил он РИА «Новости».

«Идем правее, на солнце, вдоль рядов кукурузы»

По словам пассажиров, они хорошо видели, как самолет стремительно приближался к земле, поэтому начали готовиться к аварийной посадке. «Мы видели поле, начали группироваться, я начала детей прижимать, — вспоминает собеседница RT. — У меня маленький ребенок, три годика, я ее прижала к сиденью, чтобы ее не трясло, хотя она была пристегнута».

В результате самолет приземлился посреди кукурузного поля в Раменском районе Московской области. Горящий двигатель отвалился во время посадки. Кроме того, у самолета подломились все стойки шасси, после чего он «лег на брюхо».

Ольга, находившаяся на борту A321, рассказала E1.RU о том, как проходила эвакуация. По словам пассажирки, бортпроводники сработали очень оперативно и организовали процесс выхода из самолета без давки.

«Были один-два человека, которые хотели забрать сумки, но они быстро сообразили, что так делать не надо. Давки не было. Дым был в самом конце, когда двери уже открыли», — рассказывает Ольга.

Эвакуация проходила через боковые выходы, люди спускались по надувным трапам. Как отметила пассажирка Екатерина Свечникова, именно благодаря слаженной работе экипажа всем пассажирам удалось спастись. О себе бортпроводники думали уже во вторую очередь.

«Все было по технике безопасности. Стюардессы, может быть, пострадали, больше, чем мы, так как они выполняли свою работу, а мы слушали их указания в первую очередь. И все закончилось благополучно», — рассказала Свечникова.

Тем не менее были и те, кто эвакуировался самостоятельно. Как рассказала журналистам Светлана Бабина, она и ее дети выбирались из самолета без помощи стюардесс. «Эвакуировались сами, взяли, кто что мог. Некоторые пытались там что-то найти. Не видела, чтобы стюарды помогали — мне младшую дочь помогал ловить (с трапа — „Газета.Ru“) старший сын, ему 11 лет. Потом мы бежали в этом кукурузном поле, стюардесса кричала, чтобы отбегали как можно дальше, так как что-то дымилось», — говорит женщина.

Фраза пилота Дамира Юсупова, также руководившего эвакуацией через громкоговоритель, уже стала широко популярна в сети: «Идем правее, на солнце, вдоль рядов кукурузы».

«Я благодарен пилотам не меньше, чем богу»

Экстренные службы начали подъезжать к пассажирам рухнувшего самолета, по разным оценкам, через 15-40 минут после приземления. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на очевидцев.

«Мы долго шли по полю к дороге, пытались сориентироваться, в какую сторону идти — из-за кукурузы ничего не видно. Потом немного посидели на обочине. Первыми приехали пожарные, потом уже потихонечку скорые и все остальные», — рассказала Светлана Бабина.

По словам женщины, все пассажиры активно помогали друг другу, а также жали руки пилотам, обнимали бортпроводников и аплодировали им. «Нас тряхануло, конечно, у кого-то есть повреждения и ушибы, кто не успел сгруппироваться. Но все живы! Пилоты просто гении! Эвакуация на высшем уровне, скорые и МЧС сразу отреагировали. И это один из немногих случаев, когда пассажиры были просто молодцы, все помогали друг другу», — вспоминает пассажирка Ольга.

«Я благодарен пилотам не меньше, чем богу», — написал в твиттере пассажир рейса по имени Артем.

«15.08.2019 мой новый день рождения. Набрали высоты на самолете и упали в поле. Пилот просто спас все жизни», — написала на своей странице в соцсети «ВКонтакте» пассажирка Ольга Шаврова.

Как отмечают представители экстренных служб, всего за помощью после жесткой посадки лайнера в поле обратились 55 человек, в том числе — 17 детей (позже источник ТАСС заявил о 74 пострадавших). Как сообщили в Минздраве Московской области, у пострадавших диагностированы ушибы головы, шеи и конечностей.

«После такой аварии все выжили. Правда, при первом ударе головой ударился прямо об заднее кресло, хотя был пристегнут», — рассказал пассажир самолета Виктор Бабин телеканалу «Мир».