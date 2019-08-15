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Захватчик парикмахерской в Котельниках потребовал у полиции бутылку коньяка 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Захвативший парикмахерскую в Котельниках и устроивший там стрельбу из охотничьего ружья человек потребовал у полиции предоставить ему алкоголь. Об этом информирует телеграм-канал Mash.
Как стало известно, стрелок потребовал у правоохранителей бутылку коньяка.
Отмечается, что в ходе происшествия он уже находился в нетрезвом состоянии.
До этого сообщалось, что причиной инцидента являлась любовная драма между стрелком и работницей парикмахерской. При этом в результате стрельбы никто не пострадал. На данный момент со стрелком ведутся переговоры.
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Происшествия , Криминал , Котельники
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