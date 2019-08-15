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Аэропорт Жуковский будут лучше защищать от птиц 

BFM.RU + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
Летно-исследовательский институт (ЛИИ) имени Громова примет дополнительные меры с целью улучшения защиты аэропорта Жуковский от птиц. Об этом сообщил руководитель Росавиации Александр Нерадько.
«Я думаю, что сейчас ЛИИ имени Громова, в ведении которого находится аэродром, примет дополнительные меры для орнитологического обеспечения безопасности полетов», — цитирует главу ведомства ТАСС.
В четверг самолет Airbus A321 авиакомпании «Уральские авиалинии», летевший из Москвы в Симферополь, совершил аварийную посадку возле аэропорта Жуковский в Подмосковье. По данным авиаперевозчика и Росавиации, в оба двигателя взлетавшего лайнера попали птицы, в результате чего произошел отказ, а потом и возгорание силовых установок.
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Росавиация: А321 при взлете столкнулся со стаей чаек в Подмосковье Число пострадавших при посадке самолета в Подмосковье превысило 50 Самолет, запросивший экстренную посадку, благополучно приземлился в «Шереметьево»
Происшествия , ЛИИ им. Громова , Уральские авиалинии , ИТАР-ТАСС , Жуковский
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