Аэропорт Жуковский будут лучше защищать от птиц

Летно-исследовательский институт (ЛИИ) имени Громова примет дополнительные меры с целью улучшения защиты аэропорта Жуковский от птиц. Об этом сообщил руководитель Росавиации Александр Нерадько. «Я думаю, что сейчас ЛИИ имени Громова, в ведении которого находится аэродром, примет дополнительные меры для орнитологического обеспечения безопасности полетов», — цитирует главу ведомства ТАСС. В четверг самолет Airbus A321 авиакомпании «Уральские авиалинии» , летевший из Москвы в Симферополь, совершил аварийную посадку возле аэропорта Жуковский в Подмосковье. По данным авиаперевозчика и Росавиации, в оба двигателя взлетавшего лайнера попали птицы, в результате чего произошел отказ, а потом и возгорание силовых установок.