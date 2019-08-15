Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Пассажирам аварийно севшего в Подмосковье A321 выплатят компенсацию 

RT на русском 40 минут назад
Фото: Reuters
Всем пассажирам самолёта Airbus A321 рейса Москва — Симферополь, который совершил аварийную посадку после вылета из аэропорта Жуковский, выплатят компенсацию в размере 100 тыс. рублей.
Об этом заявил заместитель гендиректора ОАО «Рампорт Аэро» Евгений Солодилин.
«На сегодняшний час по решению авиакомпании и страховой компании всем пассажирам будет выплачена компенсация 100 тысяч рублей», — приводит его слова ТАСС.
Ранее в пресс-службе МЧС по Московской области сообщили, что после ЧП с самолётом A321 за медицинской помощью обратились 74 человека.
Эксперт Александр Романов прокомментировал в беседе с ФАН действия пилотов воздушного судна при аварийной посадке.
Утром 15 августа Airbus А321 вскоре после вылета из аэропорта Жуковский в Симферополь аварийно сел в кукурузном поле из-за отказа двигателей. По данным Росавиации, самолёт столкнулся со стаей чаек.
RT на русском: последние новости
В Калининградской области обезвредили два боеприпаса времён Великой Отечественной войны Власти Подмосковья заявили, что инцидент с А321 не связан со свалками Столкновение самолёта А321 с птицами в Подмосковье попало на видео
Происшествия , Евгений Солодилин , Александр Романов , МЧС , ИТАР-ТАСС , Москва , Московская область , Симферополь
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия и Нидерланды по-тихому обсудили сбитый «Боинг»1
Зеленский запланировал возвращение Крыма и Донбасса34
Пассажирам А321 выплатят компенсацию
В Москве разрешили еще один митинг16
В Москве арестовали подозреваемого в госизмене24
Видео
01:08
​«Двигатель начал отказывать»: пассажир о ЧП с А-321
Происшествия
04:43
Надежда на демократов: что может спасти СНВ-3
В мире Армия
00:24
РФ пригрозила оставить Китай без леса
Политика Экология
00:24
Виновниками ЧП с А321 назвали чаек с мусорного полигона
Происшествия
00:38
Сатурн скрылся за Луной
Наука и техника
03:15
Украина пожизненно обеспечит Порошенко
Украина В мире
00:50
«Пил болотную воду»: что пережил пропавший в лесу мальчик
Происшествия Статьи
05:08
Как звучат планеты Солнечной системы
Наука и техника
00:42
Названы три «провальных» проекта вооружений РФ
Армия Оружие
00:24
Пилот после аварийной посадки попал на видео
Происшествия Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение