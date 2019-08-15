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«Пьяный стрелок» из Подмосковья оказался иностранцем 

News.ru + ещё 72 46 минут назад
Фото: Сергей Булкин/News.ru
Мужчина, открывший стрельбу в городе Котельники Московской области отказался гражданином одной из стран ближнего зарубежья, сообщили в Росгвардии.
Мужчине 52 года, отметил представитель ведомства в разговоре с журналистом РИА Новости.
Ранее News.ru писал, что мужчину задержала полиция. Силовики снимают оцепление и покидают место происшествия.
До этого стало известно, что мужчина, устроивший стрельбу в парикмахерской в подмосковных Котельниках, оказался пьян. Он пришёл туда к своей бывшей возлюбленной. Сотрудники полиции пытались обезвредить его с помощью транквилизатора феназепама.
По данным ГУ МВД по Московской области, стрельбу открыл житель микрорайона Белая Дача 1968 года рождения.
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