«Пьяный стрелок» из Подмосковья оказался иностранцем

Мужчина, открывший стрельбу в городе Котельники Московской области отказался гражданином одной из стран ближнего зарубежья, сообщили в Росгвардии.

Мужчине 52 года, отметил представитель ведомства в разговоре с журналистом РИА Новости.

Ранее News.ru писал, что мужчину задержала полиция. Силовики снимают оцепление и покидают место происшествия.

До этого стало известно, что мужчина, устроивший стрельбу в парикмахерской в подмосковных Котельниках, оказался пьян. Он пришёл туда к своей бывшей возлюбленной. Сотрудники полиции пытались обезвредить его с помощью транквилизатора феназепама.

По данным ГУ МВД по Московской области, стрельбу открыл житель микрорайона Белая Дача 1968 года рождения.