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Оринтолог рассказал об опасных для самолетов видах птиц 

Газета.Ru + ещё 1 1 час назад
Фото: vk.com
Орнитолог Владимир Романов перечислил опасные виды птиц для самолетов. Об этом пишут "Известия".
По словам ученого, наибольшую опасность для самолетов предоставляют стайные птицы. К ним относятся гуси, журавли, чайки, воробьиные птицы, скворцы, грачи.
Комментирую ситуацию с экстренно севшем в кукурузном поле Airbus A321, в который попали чайки, он отметил, что самолет столкнулся со стаей птиц, так как у него отказали сразу два двигателя.
Он также отметил, что вероятность попадания птиц в лайнер высока при его взлете и посадке. Орнитолог пояснил, что на больших высотах случаев столкновения с птицами зафиксировано не было.
"Сейчас в воздухе повышенное содержание птиц, потому что сезон вывода молодняка", — рассказал Романов.
До этого стало известно об экстренной посадке Airbus A321 в Подмосковье. Двигатели самолета отказали из-за попадания в них чаек.
Ранее сообщалось, что жена командира А321 рассказала о переживаниях мужа.
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Комментарии
Происшествия , Владимир Романов , газета "Известия"
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