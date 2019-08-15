В Росгвардии рассказали об угрозах своим сотрудникам

Сотрудники Росгвардии после несанкционированных акций в Москве получают угрозы и оскорбления по интернету — тем самым на них оказывается давление. Об этом в четверг, 15 августа, «Ленте.ру» сообщил официальный представитель ведомства Валерий Грибакин

По его словам, сотрудники и военнослужащие Росгвардии получают угрозы и оскорбления, которые провокаторы рассылают «под различными именами». «Они [провокаторы] призывают приходить на несанкционированное мероприятие и тем самым практически подталкивают добропорядочных граждан к нарушению действующего законодательства», — отметил он.

5 августа сообщалось, что Пресненский суд Москвы арестовал блогера Владислава Синицу, обвиняемого в экстремизме за публикацию в Twitter угроз в адрес детей сотрудников полиции и Росгвардии.

О задержании блогера Владислава Синицы стало известно 4 августа. Ему было предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного пунктом «а» части 2 статьи 282 УК РФ («Возбуждение ненависти либо вражды в отношении группы лиц, совершенное публично, с угрозой применения насилия»).

В Москве с конца июля проходят массовые акции протеста, в том числе несанкционированные, из-за выборов в Мосгордуму , которые состоятся 8 сентября. Мосгоризбирком отказал в регистрации ряду оппозиционных кандидатов, заявив, что они не смогли собрать необходимое количество подписей для выдвижения либо собрали их с нарушениями.