Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Росгвардии рассказали об угрозах своим сотрудникам 

Lenta.ru + ещё 6 2 часа назад
Фото: Lenta.ru
Сотрудники Росгвардии после несанкционированных акций в Москве получают угрозы и оскорбления по интернету — тем самым на них оказывается давление. Об этом в четверг, 15 августа, «Ленте.ру» сообщил официальный представитель ведомства Валерий Грибакин.
По его словам, сотрудники и военнослужащие Росгвардии получают угрозы и оскорбления, которые провокаторы рассылают «под различными именами». «Они [провокаторы] призывают приходить на несанкционированное мероприятие и тем самым практически подталкивают добропорядочных граждан к нарушению действующего законодательства», — отметил он.
5 августа сообщалось, что Пресненский суд Москвы арестовал блогера Владислава Синицу, обвиняемого в экстремизме за публикацию в Twitter угроз в адрес детей сотрудников полиции и Росгвардии.
О задержании блогера Владислава Синицы стало известно 4 августа. Ему было предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного пунктом «а» части 2 статьи 282 УК РФ («Возбуждение ненависти либо вражды в отношении группы лиц, совершенное публично, с угрозой применения насилия»).
В Москве с конца июля проходят массовые акции протеста, в том числе несанкционированные, из-за выборов в Мосгордуму, которые состоятся 8 сентября. Мосгоризбирком отказал в регистрации ряду оппозиционных кандидатов, заявив, что они не смогли собрать необходимое количество подписей для выдвижения либо собрали их с нарушениями.
Оппозиционеры утверждают, что их отстранение от выборов политически мотивированно. После несанкционированных акций Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело о массовых беспорядках.
Последние новости
Россия назвала условие передачи Курил Японии Пассажирский самолет совершил жесткую посадку в поле в Подмосковье Путин оставил 5G военным
Комментарии
Происшествия , Валерий Грибакин , Росгвардия , Мосгордума , СКР , Lenta.ru , Москва
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия и Нидерланды по-тихому обсудили сбитый «Боинг»1
Зеленский запланировал возвращение Крыма и Донбасса37
Пассажирам А321 выплатят компенсацию
В Москве разрешили еще один митинг16
В Москве арестовали подозреваемого в госизмене24
Видео
01:08
​«Двигатель начал отказывать»: пассажир о ЧП с А-321
Происшествия
04:43
Надежда на демократов: что может спасти СНВ-3
В мире Армия
00:24
РФ пригрозила оставить Китай без леса
Политика Экология
00:24
Виновниками ЧП с А321 назвали чаек с мусорного полигона
Происшествия
00:38
Сатурн скрылся за Луной
Наука и техника
03:15
Украина пожизненно обеспечит Порошенко
Украина В мире
00:50
«Пил болотную воду»: что пережил пропавший в лесу мальчик
Происшествия Статьи
05:08
Как звучат планеты Солнечной системы
Наука и техника
00:42
Названы три «провальных» проекта вооружений РФ
Армия Оружие
00:24
Пилот после аварийной посадки попал на видео
Происшествия Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение